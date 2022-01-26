Усиление подстанции «Игали» повысит надежность электроснабжения для 3 тысяч жителей Дагестана

Уже на будущей неделе начнутся работы по размещению дополнительного трансформатора на подстанции “Игали”, который увеличит мощность оборудования с 2500 кВА до 4000 кВА. Это обеспечит не только повышение качества электроснабжения, но и уменьшит энергопотери для 3000 жителей сел Игали и Цанатль.