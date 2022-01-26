Уже на будущей неделе начнутся работы по размещению дополнительного трансформатора на подстанции “Игали”, который увеличит мощность оборудования с 2500 кВА до 4000 кВА. Это обеспечит не только повышение качества электроснабжения, но и уменьшит энергопотери для 3000 жителей сел Игали и Цанатль.
Усиление подстанции «Игали» повысит надежность электроснабжения для 3 тысяч жителей Дагестана
- Автор Мадина
- 26 января, 2022. Среда 08:31
Комплекс мероприятий по повышению надежности электроснабжения жителей Гумбетовского района обсудили руководитель филиала компании «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» Магомед Абдурашидов с исполняющим обязанности руководителя муниципалитета Галипом Галиповым, информирует пресс-служба организации.
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