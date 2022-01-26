ЗАМАНА - Аэропорт Махачкалы открыл регулярные рейсы в Бухару

Аэропорт Махачкалы открыл регулярные рейсы в Бухару

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26 января, 2022. Среда 08:15
Аэропорт Махачкалы открыл регулярные рейсы в Бухару

Международный аэропорт Махачкалы "Уйташ" начнет регулярные рейсы в Бухару, информирует официальный аккаунт аэропорта в Instagram.

Аэропорт Махачкалы открыл регулярные рейсы в Бухару
Общество

С 20 января по четвергам авиакомпания «Red Wings» на воздушном судне «Sukhoi Superjet 100» проводит рейс, связывающий Махачкалу и Бухару. В общем полет длится 2,5 часа.

 

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