С 20 января по четвергам авиакомпания «Red Wings» на воздушном судне «Sukhoi Superjet 100» проводит рейс, связывающий Махачкалу и Бухару. В общем полет длится 2,5 часа.
Аэропорт Махачкалы открыл регулярные рейсы в Бухару
- Автор Мадина
- 26 января, 2022. Среда 08:15
Международный аэропорт Махачкалы "Уйташ" начнет регулярные рейсы в Бухару, информирует официальный аккаунт аэропорта в Instagram.
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