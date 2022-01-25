Как передает ведомство, в Ахтынском, Тляратинском районах и на Бежтинском участке фиксируется слабая лавиноопасность. МЧС призывает дагестанцев оставаться дома, воздерживаясь от поездок в опасные участки районов.
МЧС предупреждает о лавиноопасности в горах Дагестана
- Автор Мадина
- 25 января, 2022. Вторник 16:39
В период с 25 января по 26 января текущего года в Цунтинском районе лавиноопасно, информирует пресс-служба МЧС по Дагестану.
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