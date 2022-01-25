ЗАМАНА - В Акушинском районе продолжается активное тестирование на коронавирус

В Акушинском районе продолжается активное тестирование на коронавирус

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25 января, 2022. Вторник 11:00
В Акушинском районе продолжается активное тестирование на коронавирус

В Акушинском районе продолжается тестирование работников учреждений на наличие коронавирусной инфекцией.

В Акушинском районе продолжается активное тестирование на коронавирус
Общество

 

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, для удобства в учреждения выезжают врачи Акушинской ЦРБ.

В тестировании активно участвуют все сотрудники.

 

 

 

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