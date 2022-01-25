Как сообщает пресс-служба муниципалитета, для удобства в учреждения выезжают врачи Акушинской ЦРБ.
В тестировании активно участвуют все сотрудники.
В Акушинском районе продолжается тестирование работников учреждений на наличие коронавирусной инфекцией.
Как сообщает пресс-служба муниципалитета, для удобства в учреждения выезжают врачи Акушинской ЦРБ.
В тестировании активно участвуют все сотрудники.
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