ЗАМАНА - Старшему поколению расскажут о финансовой грамотности

Старшему поколению расскажут о финансовой грамотности

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25 января, 2022. Вторник 10:53
Старшему поколению расскажут о финансовой грамотности

 Сегодня, 25 января, стартует весенняя сессия 2022 года проекта «Онлайн-занятия по финансовой грамотности для старшего поколения».

Старшему поколению расскажут о финансовой грамотности
Общество

Стать участниками проекта может любой желающий, достигший предпенсионного или пенсионного возраста.

Подробнее – здесь.

 

 

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