Стать участниками проекта может любой желающий, достигший предпенсионного или пенсионного возраста.
Подробнее – здесь.
Сегодня, 25 января, стартует весенняя сессия 2022 года проекта «Онлайн-занятия по финансовой грамотности для старшего поколения».
Стать участниками проекта может любой желающий, достигший предпенсионного или пенсионного возраста.
Подробнее – здесь.
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