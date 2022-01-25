Студентов в этот день поздравил Глава Дагестана. В своей речи он отметил достижения студентов региона, их награды, научные работы и спортивные успехи. Текст поздравления можно прочитать тут.
Глава Дагестана поздравил с Днем российского студенчества
- Автор Мадина
- 25 января, 2022. Вторник 10:12
25 января в России отмечают День российского студенчества (Татьянин день), официально признанный Указом Президента России № 76 от 25 января 2005 года, а в 2007 году включенный, следуя федеральному закону, в список памятных дат страны.
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