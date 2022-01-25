Глава Дагестана поздравил с Днем российского студенчества

25 января в России отмечают День российского студенчества (Татьянин день), официально признанный Указом Президента России № 76 от 25 января 2005 года, а в 2007 году включенный, следуя федеральному закону, в список памятных дат страны.

Студентов в этот день поздравил Глава Дагестана. В своей речи он отметил достижения студентов региона, их награды, научные работы и спортивные успехи. Текст поздравления можно прочитать тут.