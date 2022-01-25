Как заметил в разговоре с токсовцами глава региона, отряд является лидером поискового движения, проводя при этом не только большую поисковую работу, связанную с историей родины, но и большую патриотическую работу среди молодого поколения, в том числе вовлекая их в свои акции. Далее руководители профильных министерств сообщили о сделанной работе в части развития движения краеведов-следопытов, в том числе рассказали об исполнении заданий, данных лидером республики по итогам встречи с представителями ТОКСа в 2021 году. Подробнее на сайте Главы Дагестана.
Сергей Меликов обсудил вопросы патриотического воспитания с руководством ТОКС
- Автор Мадина
- 25 января, 2022. Вторник 09:39
Вчера, 24 января, руководитель РД Сергей Меликов встретился с руководством Республиканского телевизионного отряда краеведов-следопытов (ТОКС).
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