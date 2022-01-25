Например, на отдельных локациях полностью модернизировали асфальтовое полотно, заменили системы уличного освещения, дорожные знаки и разметку. На некоторых участках трассы Р215 «Астрахань – Кизляр – Кочубей – Махачкала» были размещены новые светофоры. Капитальный ремонт был сделан также на двух мостах: через коллектор Караногайский на 275-м километре трассы Р-215 и через канал в Дербенте на 939-м километре дороги «Кавказ».
В Дагестане 50 километров федеральных трасс полностью обновлены
- Автор Мадина
- 25 января, 2022. Вторник 08:10
Такие сведения приводит Росавтодор, назвав 2021 год успешным для дорожной инфраструктуры республики. При этом на 20 км участков федеральных трасс был проведен капитальный ремонт.
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