В Дагестане 50 километров федеральных трасс полностью обновлены

Такие сведения приводит Росавтодор, назвав 2021 год успешным для дорожной инфраструктуры республики. При этом на 20 км участков федеральных трасс был проведен капитальный ремонт.

Например, на отдельных локациях полностью модернизировали асфальтовое полотно, заменили системы уличного освещения, дорожные знаки и разметку. На некоторых участках трассы Р215 «Астрахань – Кизляр – Кочубей – Махачкала» были размещены новые светофоры. Капитальный ремонт был сделан также на двух мостах: через коллектор Караногайский на 275-м километре трассы Р-215 и через канал в Дербенте на 939-м километре дороги «Кавказ».