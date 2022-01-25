ЗАМАНА - В Дагестане 50 километров федеральных трасс полностью обновлены

В Дагестане 50 километров федеральных трасс полностью обновлены

Автор
25 января, 2022. Вторник 08:10
В Дагестане 50 километров федеральных трасс полностью обновлены

Такие сведения приводит Росавтодор, назвав 2021 год успешным для дорожной инфраструктуры республики. При этом на 20 км участков федеральных трасс был проведен капитальный ремонт.

В Дагестане 50 километров федеральных трасс полностью обновлены
Общество

Например, на отдельных локациях полностью модернизировали асфальтовое полотно, заменили системы уличного освещения, дорожные знаки и разметку. На некоторых участках трассы Р215 «Астрахань – Кизляр – Кочубей – Махачкала» были размещены новые светофоры. Капитальный ремонт был сделан также на двух мостах: через коллектор Караногайский на 275-м километре трассы Р-215 и через канал в Дербенте на 939-м километре дороги «Кавказ».

 

Прочитано 24 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top