ЗАМАНА - Около 12 000 дагестанских школьников переведены на дистанционное обучение

Около 12 000 дагестанских школьников переведены на дистанционное обучение

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25 января, 2022. Вторник 02:49
Около 12 000 дагестанских школьников переведены на дистанционное обучение

В Дагестане школьников и учителей перевели на дистанционное обучение, информирует Минобрнауки по региону.

Около 12 000 дагестанских школьников переведены на дистанционное обучение
Общество

В Дагестане на дистанционном обучении и карантине пребывают 12 544 школьников, 2289 педсотрудников и 978 учителей, информирует Минобрнауки региона.

 

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