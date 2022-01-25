В Дагестане на дистанционном обучении и карантине пребывают 12 544 школьников, 2289 педсотрудников и 978 учителей, информирует Минобрнауки региона.
Около 12 000 дагестанских школьников переведены на дистанционное обучение
- Автор Мадина
- 25 января, 2022. Вторник 02:49
В Дагестане школьников и учителей перевели на дистанционное обучение, информирует Минобрнауки по региону.
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