Важной особенностью университетских онлайн-лекториев является их общедоступность. Прослушать лекции преподавателей ДГТУ смогут не только школьники, но и студенты, и даже сами педагоги. Благодаря такому проекту у жителей региона появится возможность не только получить дополнительные знания и умения, но и познакомиться с коллективом вуза.
Преподаватели ДГТУ готовят школьников к ЕГЭ бесплатно
- Автор Мадина
- 24 января, 2022. Понедельник 17:21
В рамках цикла университетских лекториев преподаватели ДГТУ будут проводить онлайн-занятия по математике, физике и информатике для старшеклассников, которые собираются подавать документы в технические университеты. Об этом информирует пресс-служба ДГТУ.
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