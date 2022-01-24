ЗАМАНА - Преподаватели ДГТУ готовят школьников к ЕГЭ бесплатно

Преподаватели ДГТУ готовят школьников к ЕГЭ бесплатно

Автор
24 января, 2022. Понедельник 17:21
Преподаватели ДГТУ готовят школьников к ЕГЭ бесплатно

В рамках цикла университетских лекториев преподаватели ДГТУ будут проводить онлайн-занятия по математике, физике и информатике для старшеклассников, которые собираются подавать документы в технические университеты. Об этом информирует пресс-служба ДГТУ.

Преподаватели ДГТУ готовят школьников к ЕГЭ бесплатно
Общество

Важной особенностью университетских онлайн-лекториев является их общедоступность. Прослушать лекции преподавателей ДГТУ смогут не только школьники, но и студенты, и даже сами педагоги. Благодаря такому проекту у жителей региона появится возможность не только получить дополнительные знания и умения, но и познакомиться с коллективом вуза.

 

Прочитано 70 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top