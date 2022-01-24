Преподаватели ДГТУ готовят школьников к ЕГЭ бесплатно

В рамках цикла университетских лекториев преподаватели ДГТУ будут проводить онлайн-занятия по математике, физике и информатике для старшеклассников, которые собираются подавать документы в технические университеты. Об этом информирует пресс-служба ДГТУ.

Важной особенностью университетских онлайн-лекториев является их общедоступность. Прослушать лекции преподавателей ДГТУ смогут не только школьники, но и студенты, и даже сами педагоги. Благодаря такому проекту у жителей региона появится возможность не только получить дополнительные знания и умения, но и познакомиться с коллективом вуза.