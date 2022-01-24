ЗАМАНА - Дагестанский завод собирается в этом году провести наземные испытания собственного вертолета

Дагестанский завод собирается в этом году провести наземные испытания собственного вертолета

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24 января, 2022. Понедельник 15:40
Дагестанский завод собирается в этом году провести наземные испытания собственного вертолета

"Кизлярский электромеханический завод" в Дагестане, который производит продукцию оборонного назначения, собирается в текущем году провести наземные испытания созданного в организации многоцелевого вертолета АП-55, на данный момент идет работа над главными узлами машины, информирует ТАСС, ссылаясь на гендиректора завода Ибрагима Ахматова.

Дагестанский завод собирается в этом году провести наземные испытания собственного вертолета
Общество

В данный момент сотрудники предприятия занимаются созданием редуктора, лопастей и соосной несущей системы — это главные узлы вертолета. Проводятся работы, планируется, что в текущем году начнутся наземные испытания. Ахматов уточнил, что макет вертолета был представлен на МАКС-2021.

 

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