Дагестанский завод собирается в этом году провести наземные испытания собственного вертолета

Автор Мадина

"Кизлярский электромеханический завод" в Дагестане, который производит продукцию оборонного назначения, собирается в текущем году провести наземные испытания созданного в организации многоцелевого вертолета АП-55, на данный момент идет работа над главными узлами машины, информирует ТАСС, ссылаясь на гендиректора завода Ибрагима Ахматова.