Омикрон сочли началом конца эпидемии коронавируса

Она рассказала, что точные прогнозы по этому вопросу никто сделать не может. При этом Гертнер отметила, что все другие эпидемии рано или поздно завершались. По ее мнению, эпидемия коронавируса может закончиться к следующему году.