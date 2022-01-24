ЗАМАНА - Омикрон сочли началом конца эпидемии коронавируса

Омикрон сочли началом конца эпидемии коронавируса

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24 января, 2022. Понедельник 11:54
Омикрон сочли началом конца эпидемии коронавируса

Распространение омикрон-штамма Covid-19 может стать началом конца коронавирусной эпидемии. Такое развитие событий сочла возможным специалист в сфере микробиологии и эпидемиологии инфекционных болезней, консультант Олимпийской спортивной конфедерации Германии Барбара Гертнер, информирует ТАСС.

Омикрон сочли началом конца эпидемии коронавируса
Общество

Она рассказала, что точные прогнозы по этому вопросу никто сделать не может. При этом Гертнер отметила, что все другие эпидемии рано или поздно завершались. По ее мнению, эпидемия коронавируса может закончиться к следующему году.

 

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