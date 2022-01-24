Она рассказала, что точные прогнозы по этому вопросу никто сделать не может. При этом Гертнер отметила, что все другие эпидемии рано или поздно завершались. По ее мнению, эпидемия коронавируса может закончиться к следующему году.
Омикрон сочли началом конца эпидемии коронавируса
- Автор Мадина
- 24 января, 2022. Понедельник 11:54
Распространение омикрон-штамма Covid-19 может стать началом конца коронавирусной эпидемии. Такое развитие событий сочла возможным специалист в сфере микробиологии и эпидемиологии инфекционных болезней, консультант Олимпийской спортивной конфедерации Германии Барбара Гертнер, информирует ТАСС.