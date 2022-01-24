ЗАМАНА - 10 многоквартирных домов Махачкалы получили безотлагательный капитальный ремонт

10 многоквартирных домов Махачкалы получили безотлагательный капитальный ремонт

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24 января, 2022. Понедельник 11:35
10 многоквартирных домов Махачкалы получили безотлагательный капитальный ремонт

10 многоквартирных домов Махачкалы в прошлом году получили безотлагательный капремонт. Как информировал заместитель главы Фонд капитального ремонта РД Салам Гасайниев, 8 из этих домов находятся по проспекту Гамидова.

Восемь жилых зданий многие годы пребывали без какого-либо теплоснабжения. Фонд капитального ремонта осуществил все работы без процедуры включения этих домов в программу прошлого года и теперь несколько десятков махачкалинских семей получили качественные коммунальные услуги.

 

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