ЗАМАНА - Минэнерго РД поддержало предложение запретить майнинг

Минэнерго РД поддержало предложение запретить майнинг

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24 января, 2022. Понедельник 10:51
Минэнерго РД поддержало предложение запретить майнинг

Врио руководителя Министерства энергетики и ЖКХ РД Ризван Мурадов поддержал заявление Банка РФ о необходимости запретить криптовалюту и майнинг.

Минэнерго РД поддержало предложение запретить майнинг
Общество

Министр назвал такое решение обоснованным и верным. Он отметил, что это особенно важно для Дагестана, в котором «криптофермы развиваются крайне быстро». «Дагестан часто появляется в части обнаружения незаконных майнинг-ферм, но такие запреты могут спровоцировать создание новых нелегальных ферм. Важно полностью запретить операции с криптовалютой: ее оборот и майнинг», – подчеркнул лидер ведомства.

 

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