Минэнерго РД поддержало предложение запретить майнинг

Министр назвал такое решение обоснованным и верным. Он отметил, что это особенно важно для Дагестана, в котором «криптофермы развиваются крайне быстро». «Дагестан часто появляется в части обнаружения незаконных майнинг-ферм, но такие запреты могут спровоцировать создание новых нелегальных ферм. Важно полностью запретить операции с криптовалютой: ее оборот и майнинг», – подчеркнул лидер ведомства.