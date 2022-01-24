Министр назвал такое решение обоснованным и верным. Он отметил, что это особенно важно для Дагестана, в котором «криптофермы развиваются крайне быстро». «Дагестан часто появляется в части обнаружения незаконных майнинг-ферм, но такие запреты могут спровоцировать создание новых нелегальных ферм. Важно полностью запретить операции с криптовалютой: ее оборот и майнинг», – подчеркнул лидер ведомства.
Минэнерго РД поддержало предложение запретить майнинг
- Автор Мадина
- 24 января, 2022. Понедельник 10:51
Врио руководителя Министерства энергетики и ЖКХ РД Ризван Мурадов поддержал заявление Банка РФ о необходимости запретить криптовалюту и майнинг.
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