"Нейротоксикоз на фоне осложненного течения ОРВИ вызвал смерть у двухмесячного младенца, попавшего в Буйнакскую центральную городскую больницу. По данному инциденту Минздрав региона назначил проверку с привлечением специалистов сферы", — сообщает министерство.
Минздрав РД начало проверку после смерти младенца из-за осложнившегося ОРВИ
- Автор Мадина
- 24 января, 2022. Понедельник 08:19
Минздрав Дагестана осуществляет проверку по факту смерти двухмесячного ребенка с поражением центральной нервной системы в Буйнакске. Смерть случилась на фоне осложнившегося ОРВИ, информирует ведомство в своем аккаунте Instagram.
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