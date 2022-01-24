ЗАМАНА - Минздрав РД начало проверку после смерти младенца из-за осложнившегося ОРВИ

Минздрав РД начало проверку после смерти младенца из-за осложнившегося ОРВИ

Автор
24 января, 2022. Понедельник 08:19
Минздрав РД начало проверку после смерти младенца из-за осложнившегося ОРВИ

Минздрав Дагестана осуществляет проверку по факту смерти двухмесячного ребенка с поражением центральной нервной системы в Буйнакске. Смерть случилась на фоне осложнившегося ОРВИ, информирует ведомство в своем аккаунте Instagram.

"Нейротоксикоз на фоне осложненного течения ОРВИ вызвал смерть у двухмесячного младенца, попавшего в Буйнакскую центральную городскую больницу. По данному инциденту Минздрав региона назначил проверку с привлечением специалистов сферы", — сообщает министерство.

 

Прочитано 98 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top