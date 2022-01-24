В Дагестане высадят 101 дерево в честь 101-летия со дня образования республики

Касьянов также собирается предложить правительству и парламенту субъекта ввести в регионе «Зеленый день», который будет приурочен ко Дню Дагестана. Его смысл заключается в том, что в этот день будут сажать деревья по всему субъекту. Предполагают, что площадку для высадки деревьев выберут в начале весны из тех муниципалитетов, в которых меньше всего нарушений в области ЖКХ.





