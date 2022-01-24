Касьянов также собирается предложить правительству и парламенту субъекта ввести в регионе «Зеленый день», который будет приурочен ко Дню Дагестана. Его смысл заключается в том, что в этот день будут сажать деревья по всему субъекту.
Предполагают, что площадку для высадки деревьев выберут в начале весны из тех муниципалитетов, в которых меньше всего нарушений в области ЖКХ.
В Дагестане высадят 101 дерево в честь 101-летия со дня образования республики
- Автор Мадина
- 24 января, 2022. Понедельник 08:15
Лидер Госжилинспекции Дагестана Сергей Касьянов предложил в одном из муниципалитетов региона посадить 101 дерево в честь 101-летия со дня образования Дагестана.
Касьянов также собирается предложить правительству и парламенту субъекта ввести в регионе «Зеленый день», который будет приурочен ко Дню Дагестана. Его смысл заключается в том, что в этот день будут сажать деревья по всему субъекту.
Предполагают, что площадку для высадки деревьев выберут в начале весны из тех муниципалитетов, в которых меньше всего нарушений в области ЖКХ.
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