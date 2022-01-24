ЗАМАНА - В Левашинском районе РД открылся обновленный дом культуры

В Левашинском районе РД открылся обновленный дом культуры

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24 января, 2022. Понедельник 01:24
В Левашинском районе РД открылся обновленный дом культуры

Модернизированный дом культуры по национальному проекту открыли в горном селе Верхний Арши, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минкультуры РД.

В Левашинском районе РД открылся обновленный дом культуры
Общество

Здание пребывало в аварийном состоянии, но благодаря участию в национальном проекте "Культура" в 2020 году в доме сделали капремонт, а уже в 2021 году при помощи федерального проекта "Культура малой Родины" партии "Единая Россия" в учреждении разместили необходимое световое и звуковое оборудование, "одежду" сцены, музыкальные инструменты. Для актеров дома культуры приобретены новые национальные костюмы.

 

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