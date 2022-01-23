Тему установления тарифа по обращению с ТКО обсудили в Правительстве РД

Автор Мадина

Совещание на тему установления тарифа для республиканских операторов в области обращения с твердыми коммунальными отходами прошло 21 января под руководством врио премьер-министра Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.