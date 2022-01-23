ЗАМАНА - Тему установления тарифа по обращению с ТКО обсудили в Правительстве РД

Тему установления тарифа по обращению с ТКО обсудили в Правительстве РД

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23 января, 2022. Воскресенье 03:52
Тему установления тарифа по обращению с ТКО обсудили в Правительстве РД

Совещание на тему установления тарифа для республиканских операторов в области обращения с твердыми коммунальными отходами прошло 21 января под руководством врио премьер-министра Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Тему установления тарифа по обращению с ТКО обсудили в Правительстве РД
Общество

На заседании была подробно обсуждена тема установления и применения тарифов, свое мнение высказали представители профильных ведомств и республиканских операторов.

В совещании поучаствовали врио Первого заместителя премьер-министра региона Нюсрет Омаров, врио заместителя премьер-министра региона Манвел Мажонц, врио руководителя Министерства природных ресурсов и экологии республики Рахман Гамидов, лидер Региональной службы по тарифам региону Камиль Алигалбацев, админстрация компаний-регоператоров и компаний-операторов полигонов. Подробнее на сайте Правительства Дагестана.

 

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