На заседании была подробно обсуждена тема установления и применения тарифов, свое мнение высказали представители профильных ведомств и республиканских операторов.
В совещании поучаствовали врио Первого заместителя премьер-министра региона Нюсрет Омаров, врио заместителя премьер-министра региона Манвел Мажонц, врио руководителя Министерства природных ресурсов и экологии республики Рахман Гамидов, лидер Региональной службы по тарифам региону Камиль Алигалбацев, админстрация компаний-регоператоров и компаний-операторов полигонов. Подробнее на сайте Правительства Дагестана.