На главных улицах Махачкалы можно увидеть рекламные щиты с фотографиями безответственных отцов, которые уклоняются от уплаты алиментов. На данный момент в регионе насчитывается более 7500 должников по алиментам, из них 800 пребывают в розыске.
В Дагестане растёт число должников по алиментам
- Автор Мадина
- 21 января, 2022. Пятница 14:25
Судебные приставы Дагестана вновь начали практиковать публичное размещение фотографий должников, пребывающих в розыске. Число исполнительных документов по взысканию алиментных платежей увеличивается с каждым годом.
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