В Дагестане растёт число должников по алиментам

На главных улицах Махачкалы можно увидеть рекламные щиты с фотографиями безответственных отцов, которые уклоняются от уплаты алиментов. На данный момент в регионе насчитывается более 7500 должников по алиментам, из них 800 пребывают в розыске.