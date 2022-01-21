ЗАМАНА - В Дагестане растёт число должников по алиментам

В Дагестане растёт число должников по алиментам

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21 января, 2022. Пятница 14:25
В Дагестане растёт число должников по алиментам

Судебные приставы Дагестана вновь начали практиковать публичное размещение фотографий должников, пребывающих в розыске. Число исполнительных документов по взысканию алиментных платежей увеличивается с каждым годом.

В Дагестане растёт число должников по алиментам
Общество

На главных улицах Махачкалы можно увидеть рекламные щиты с фотографиями безответственных отцов, которые уклоняются от уплаты алиментов. На данный момент в регионе насчитывается более 7500 должников по алиментам, из них 800 пребывают в розыске.

 

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