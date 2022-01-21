Как информирует пресс-служба АО «Газпром газораспределение Махачкала», газоснабжение будет отключено по улице З. Космодемьянской уч. 49/2 ЗУ2. Эксперты компании просят клиентов, которые используют природный газ в быту, в целях безопасности закрыть краны на газовых приборах и перед ними на время осуществления ремонтных работ.
Подачу газа временно приостановят в Ленинском районе Махачкалы
- Автор Мадина
- 21 января, 2022. Пятница 10:49
3 февраля с 11:00 мин до 15:00 в Ленинском районе будет временно отключено газоснабжение.
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