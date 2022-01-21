"В рамках нацпроекта в 2019-2021 годы куплено 37 единиц лесохозяйственной и лесопожарной техники и 402 единицы оборудования. В текущем году в рамках национального проекта "Экология" на покупку лесопожарной техники и оборудования выделены денежные средства федерального бюджета в сумме 6 миллионов 726,1 тысячи рублей", — рассказал врио премьер-министра региона Абдулмуслимов, уточнив, что республиканский проект "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" дает значительный толчок развитию лесного хозяйства Дагестана.
Дагестан в 2022 году получит более 6,7 миллиона рублей на покупку лесопожарной техники
- Автор Мадина
- 21 января, 2022. Пятница 08:18
Республика Дагестан в текущем году получит более 6,7 миллиона рублей на покупку лесопожарной техники в рамках реализации национального проекта "Экология", информирует Федеральное агентство лесного хозяйства в Махачкале.
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