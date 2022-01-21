Дагестан в 2022 году получит более 6,7 миллиона рублей на покупку лесопожарной техники

Автор Мадина

Республика Дагестан в текущем году получит более 6,7 миллиона рублей на покупку лесопожарной техники в рамках реализации национального проекта "Экология", информирует Федеральное агентство лесного хозяйства в Махачкале.