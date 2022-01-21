ЗАМАНА - В Дагестане учредили институт полпреда руководителя республики в парламенте региона

В Дагестане учредили институт полпреда руководителя республики в парламенте региона

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21 января, 2022. Пятница 01:28
В Дагестане учредили институт полпреда руководителя республики в парламенте региона

Институт полномочного представителя руководителя Дагестана в Народном собрании открыли в регионе. Соответствующее постановление подписал лидер республики Сергей Меликов, информирует его пресс-служба.

В Дагестане учредили институт полпреда руководителя республики в парламенте региона
Общество

Как сообщают, полномочный представитель будет представлять интересы главы Дагестана в Народном собрании региона, принимать участие в обеспечении осуществления руководителем региона права законодательной инициативы, а также участвовать в исполнении некоторых обязательств в бюджетном процессе.

 

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