Как сообщают, полномочный представитель будет представлять интересы главы Дагестана в Народном собрании региона, принимать участие в обеспечении осуществления руководителем региона права законодательной инициативы, а также участвовать в исполнении некоторых обязательств в бюджетном процессе.
В Дагестане учредили институт полпреда руководителя республики в парламенте региона
- Автор Мадина
- 21 января, 2022. Пятница 01:28
Институт полномочного представителя руководителя Дагестана в Народном собрании открыли в регионе. Соответствующее постановление подписал лидер республики Сергей Меликов, информирует его пресс-служба.