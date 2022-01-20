Корпорация Google добавит поддержку криптовалюты на цифровых картах своего платежного сервиса Google Pay, информирует Bloomberg, ссылаясь на слова руководителя компании по коммерции и платежам Билла Риди. У пользователей появится возможность хранить цифровую валюту. Google уже заключила партнерский договор c биржами Coinbase и Gemini и платежным сервисом BitPay.
Google Pay начнет поддерживать криптовалюту
- Автор Мадина
- 20 января, 2022. Четверг 16:54
Google Pay позволит пользователям хранить криптовалюту на своих цифровых картах.
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