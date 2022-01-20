ЗАМАНА - Google Pay начнет поддерживать криптовалюту

Google Pay начнет поддерживать криптовалюту

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20 января, 2022. Четверг 16:54
Google Pay начнет поддерживать криптовалюту

Google Pay позволит пользователям хранить криптовалюту на своих цифровых картах.

Google Pay начнет поддерживать криптовалюту
Общество

Корпорация Google добавит поддержку криптовалюты на цифровых картах своего платежного сервиса Google Pay, информирует Bloomberg, ссылаясь на слова руководителя компании по коммерции и платежам Билла Риди. У пользователей появится возможность хранить цифровую валюту. Google уже заключила партнерский договор c биржами Coinbase и Gemini и платежным сервисом BitPay.

 

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