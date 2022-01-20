Google Pay начнет поддерживать криптовалюту

Корпорация Google добавит поддержку криптовалюты на цифровых картах своего платежного сервиса Google Pay, информирует Bloomberg, ссылаясь на слова руководителя компании по коммерции и платежам Билла Риди. У пользователей появится возможность хранить цифровую валюту. Google уже заключила партнерский договор c биржами Coinbase и Gemini и платежным сервисом BitPay.