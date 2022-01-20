Такое решение подписали администрация школы-интерната и командование отдельного батальона махачкалинского соединения войск Нацгвардии. Соглашение поддержал депутат ГосДумы России Абдулхаким Гаджиев. Нужно заметить, это уже второй профильный класс Российской гвардии, который работает в регионе.
Профильный класс Росгвардии создадут на базе школы-интерната Махачкалы
- Автор Мадина
- 20 января, 2022. Четверг 14:39
На площадке социального учреждения откроется профильный военно-патриотический класс Росгвардии, информирует РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ведомства.
Последнее от Мадина
- Новая российская экранизация «Мастера и Маргариты» выйдет 1 января 2023
- Работник больницы в Кизилюрте осужден за подделку сведений о вакцинации
- Готов к сдаче детсад на 200 мест в селе Нечаевка
- В четвертом за день российском городе в школы поступили сообщения о минировании
- Ключи от 17 квартир вручили кизлярским сиротам