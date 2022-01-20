ЗАМАНА - Профильный класс Росгвардии создадут на базе школы-интерната Махачкалы

Профильный класс Росгвардии создадут на базе школы-интерната Махачкалы

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20 января, 2022. Четверг 14:39
Профильный класс Росгвардии создадут на базе школы-интерната Махачкалы

На площадке социального учреждения откроется профильный военно-патриотический класс Росгвардии, информирует РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Профильный класс Росгвардии создадут на базе школы-интерната Махачкалы
Общество

Такое решение подписали администрация школы-интерната и командование отдельного батальона махачкалинского соединения войск Нацгвардии. Соглашение поддержал депутат ГосДумы России Абдулхаким Гаджиев. Нужно заметить, это уже второй профильный класс Российской гвардии, который работает в регионе.

 

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