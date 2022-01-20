Осмотреть объект приехали глава Управления Правительства Дагестана по капстроительству Магомед Азизов, представители ГВСУ №4 Министерства обороны РФ и руководитель муниципалитета Рустам Татарханов.
«Это второй детсад в данном населенном пункте. Из-за высокой рождаемости – около 80 детей в год – руководством региона было принято решение о возведении здесь дополнительного учреждения дошкольного образования. Теперь можно отметить, что проблема нехватки мест в детских садах в селе Нечаевка полностью снята», – заметил Азизов.
Готов к сдаче детсад на 200 мест в селе Нечаевка
- Автор Мадина
- 20 января, 2022. Четверг 13:05
В селе Нечаевка Кизилюртовского района скоро откроется второй детский сад на 200 мест.
Осмотреть объект приехали глава Управления Правительства Дагестана по капстроительству Магомед Азизов, представители ГВСУ №4 Министерства обороны РФ и руководитель муниципалитета Рустам Татарханов.
«Это второй детсад в данном населенном пункте. Из-за высокой рождаемости – около 80 детей в год – руководством региона было принято решение о возведении здесь дополнительного учреждения дошкольного образования. Теперь можно отметить, что проблема нехватки мест в детских садах в селе Нечаевка полностью снята», – заметил Азизов.
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