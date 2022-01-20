Майнинговые фермы были выявлены в Махачкале, Кизляре, селах Кульзеб и Новое Гадари Кизилюртовского района. Сотрудники изъяли 4343 единицы компьютерной техники стоимостью более 500 миллиона рублей. Как оценивают эксперты, общий объем мощности незаконно использованной электроэнергии составлял примерно 8 мегаватт в час.
Майнинговые фермы были изъяты в трех муниципалитетах Дагестана
- Автор Мадина
- 20 января, 2022. Четверг 11:36
Представители УФСБ Дагестана совместно с МВД закрыли майнинговые фермы в четырех населенных пунктах региона, информирует пресс-служба ведомства.
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