ЗАМАНА - Майнинговые фермы были изъяты в трех муниципалитетах Дагестана

Майнинговые фермы были изъяты в трех муниципалитетах Дагестана

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20 января, 2022. Четверг 11:36
Майнинговые фермы были изъяты в трех муниципалитетах Дагестана

Представители УФСБ Дагестана совместно с МВД закрыли майнинговые фермы в четырех населенных пунктах региона, информирует пресс-служба ведомства.

Майнинговые фермы были изъяты в трех муниципалитетах Дагестана
Общество

Майнинговые фермы были выявлены в Махачкале, Кизляре, селах Кульзеб и Новое Гадари Кизилюртовского района. Сотрудники изъяли 4343 единицы компьютерной техники стоимостью более 500 миллиона рублей. Как оценивают эксперты, общий объем мощности незаконно использованной электроэнергии составлял примерно 8 мегаватт в час.

 

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