Заур Эминов: « В Дагестане прошла масштабная инвентаризация земель»

Как информировал врио руководителя Министерства земельных и имущественных отношений Дагестана Заур Эминов, здание возвели в 1927 году, оно является объектом культурного наследия.

Что касается обновления здания, объяснил Эминов, эти работы должны быть согласованы с Министерством культуры России. «В 2021 году была создана проектно-сметная документация, а сейчас обращение для предусмотрения денежных средств в бюджете для осуществления капитального ремонта», — отметил Эминов в рамках выступления в ЦУР региона.