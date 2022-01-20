Что касается обновления здания, объяснил Эминов, эти работы должны быть согласованы с Министерством культуры России. «В 2021 году была создана проектно-сметная документация, а сейчас обращение для предусмотрения денежных средств в бюджете для осуществления капитального ремонта», — отметил Эминов в рамках выступления в ЦУР региона.
Заур Эминов: « В Дагестане прошла масштабная инвентаризация земель»
- Автор Мадина
- 20 января, 2022. Четверг 09:10
Как информировал врио руководителя Министерства земельных и имущественных отношений Дагестана Заур Эминов, здание возвели в 1927 году, оно является объектом культурного наследия.
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