В центральной больнице Дербента провели высокотехнологическую операцию

Медики провели операцию по стабилизации перелома позвоночника.

«Прооперировали пациента с компрессионным нестабильным оскольчатым переломом 8 грудного позвонка. В ходе тяжелой операции собрали восьмивинтовую конструкцию, которую называем транспедикулярной фиксацией. Для проведения винтов крайне важна корректность. Такой аппарат позволяет нам осуществлять операцию с точностью до миллиметра», — заявил врач. Эксклюзивность операции кроется в том, что она была осуществлена с использованием передвижного компьютерного томографа впервые в Дагестане.

Источник: http://derbent-news.ru/news/media/2022/1/19/v-tsentralnoj-bolnitse-derbenta-proveli-vyisokotehnologicheskuyu-operatsiyu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Finstory%2FVcentralnoj_bolnice_Derbenta_proveli_vysokotekhnologicheskuyu_operaciyu--9ecc9a1925b33b2c8e9468c661613319

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