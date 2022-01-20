Медики провели операцию по стабилизации перелома позвоночника.
«Прооперировали пациента с компрессионным нестабильным оскольчатым переломом 8 грудного позвонка. В ходе тяжелой операции собрали восьмивинтовую конструкцию, которую называем транспедикулярной фиксацией. Для проведения винтов крайне важна корректность. Такой аппарат позволяет нам осуществлять операцию с точностью до миллиметра», — заявил врач. Эксклюзивность операции кроется в том, что она была осуществлена с использованием передвижного компьютерного томографа впервые в Дагестане.