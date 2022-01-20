ЗАМАНА - В центральной больнице Дербента провели высокотехнологическую операцию

В центральной больнице Дербента провели высокотехнологическую операцию

Автор
20 января, 2022. Четверг 08:19
В центральной больнице Дербента провели высокотехнологическую операцию

В Центральной больнице Дербента провели высокотехнологическую операцию пациенту, используя интраоперационный компьютерный томограф.

В центральной больнице Дербента провели высокотехнологическую операцию
Общество

Медики провели операцию по стабилизации перелома позвоночника.

«Прооперировали пациента с компрессионным нестабильным оскольчатым переломом 8 грудного позвонка. В ходе тяжелой операции собрали восьмивинтовую конструкцию, которую называем транспедикулярной фиксацией. Для проведения винтов крайне важна корректность. Такой аппарат позволяет нам осуществлять операцию с точностью до миллиметра», — заявил врач. Эксклюзивность операции кроется в том, что она была осуществлена с использованием передвижного компьютерного томографа впервые в Дагестане.

Источник: http://derbent-news.ru/news/media/2022/1/19/v-tsentralnoj-bolnitse-derbenta-proveli-vyisokotehnologicheskuyu-operatsiyu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Finstory%2FVcentralnoj_bolnice_Derbenta_proveli_vysokotekhnologicheskuyu_operaciyu--9ecc9a1925b33b2c8e9468c661613319
"Дербентские новости"

 

Прочитано 63 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top