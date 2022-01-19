ЗАМАНА - Российские космонавты впервые в 2022 году вышли в открытый космос

Российские космонавты впервые в 2022 году вышли в открытый космос

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19 января, 2022. Среда 17:04
Российские космонавты впервые в 2022 году вышли в открытый космос

Космонавты из России в первый раз вышли в открытый космос в текущем году. Антон Шкаплеров и Петр Дубров осуществляют работы по интеграции узлового модуля «Причал». Об этом информирует «РИА Новости».

Российские космонавты впервые в 2022 году вышли в открытый космос
Общество

Космонавты агентства «Роскосмос» открыли входной люк модуля «Поиск» Международной космической станции (МКС) и закрепили крышку.  Центр правления полетами одобрил выход. Сначала в открытый космос вышел Дубров, а за ним Шкаплеров.

 

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