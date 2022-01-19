Космонавты агентства «Роскосмос» открыли входной люк модуля «Поиск» Международной космической станции (МКС) и закрепили крышку. Центр правления полетами одобрил выход. Сначала в открытый космос вышел Дубров, а за ним Шкаплеров.
Российские космонавты впервые в 2022 году вышли в открытый космос
- Автор Мадина
- 19 января, 2022. Среда 17:04
Космонавты из России в первый раз вышли в открытый космос в текущем году. Антон Шкаплеров и Петр Дубров осуществляют работы по интеграции узлового модуля «Причал». Об этом информирует «РИА Новости».
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