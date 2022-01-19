Российские космонавты впервые в 2022 году вышли в открытый космос

Автор Мадина

Космонавты из России в первый раз вышли в открытый космос в текущем году. Антон Шкаплеров и Петр Дубров осуществляют работы по интеграции узлового модуля «Причал». Об этом информирует «РИА Новости».