Почтили память народной поэтессы Дагестана врио главы Миннаца региона Энрик Муслимов, председательница Союза женщин республики Интизар Мамутаева, генеральный директор ансамбля танца «Лезгинка» Джамбулат Магомедов, представители Союза писателей Дагестана, редакторы изданий, поклонники творчества Фазу Алиевой и студенты.
Сын поэтессы Джамбулат Магомедов поблагодарил участников мероприятия и отметил важность таких вечеров.
Были прочитаны стихи Фазу Алиевой, спеты песни на её слова и показаны фрагменты выступлений поэтессы.