ЗАМАНА - Поэтическое мероприятие «Я родилась горянкой…» к 90-летию Фазу Алиевой прошло в Махачкале

Поэтическое мероприятие «Я родилась горянкой…» к 90-летию Фазу Алиевой прошло в Махачкале

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19 января, 2022. Среда 15:48
Поэтическое мероприятие «Я родилась горянкой…» к 90-летию Фазу Алиевой прошло в Махачкале

В стенах музея «Россия – моя история» к 90-летию Фазу Алиевой прошел поэтический час «Я родилась горянкой…», информирует РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Миннаца региона.

Поэтическое мероприятие «Я родилась горянкой…» к 90-летию Фазу Алиевой прошло в Махачкале
Общество

Почтили память народной поэтессы Дагестана врио главы Миннаца региона Энрик Муслимов, председательница Союза женщин республики Интизар Мамутаева, генеральный директор ансамбля танца «Лезгинка» Джамбулат Магомедов, представители Союза писателей Дагестана, редакторы изданий, поклонники творчества Фазу Алиевой и студенты.

Сын поэтессы Джамбулат Магомедов поблагодарил участников мероприятия и отметил важность таких вечеров.

Были прочитаны стихи Фазу Алиевой, спеты песни на её слова и показаны фрагменты выступлений поэтессы.

 

 

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