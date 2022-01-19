ЗАМАНА - Прокуратура Махачкалы обнаружила кражу земельного участка площадью 600 квадратных метров

Прокуратура Махачкалы обнаружила кражу земельного участка площадью 600 квадратных метров

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19 января, 2022. Среда 14:52
Прокуратура Махачкалы обнаружила кражу земельного участка площадью 600 квадратных метров

Житель Махачкалы незаконным образом оформил на себя земельный участок общего пользования рядом со школой и детским садиком на проспекте Имама Шамиля, информирует пресс-служба прокуратуры РД.

Прокуратура Махачкалы обнаружила кражу земельного участка площадью 600 квадратных метров
Общество

Жители здания 87Б на проспекте Имама Шамиля заявили в прокуратуру о присвоении махачкалинцем земельного участка.

Как выявила прокуратура города, за подозреваемым на основании поддельных документов зарегистрировано право собственности на земельный участок под индивидуальное строительство площадью 600 квадратных метров.

Далее этот участок был куплен несколько раз. Открыто уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК Российской Федерации.

Ведомство направило в Ленинский районный суд Махачкалы заявление о возврате участка в муниципальную собственность.

 

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