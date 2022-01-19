В своем поздравлении Меликов затронул историю округа и его значение, а в конце поблагодарил Юрия Чайку за поддержку, которую тот оказывает Дагестану. Полный текст можно прочитать тут.
Сергей Меликов поздравил жителей Северного Кавказа с Днем образования округа
- Автор Мадина
- 19 января, 2022. Среда 13:05
Руководитель Дагестана Сергей Меликов поздравил полпреда Президента РФ в СКФО Юрия Чайку и жителей всего Северного Кавказа с Днем образования округа. Обращение было опубликовано на сайте Главы РД.
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