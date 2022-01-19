Интеллектуальные игры собрали почти 60 учеников школ из разных районов Дагестана. Они отвечали на вопросы из области истории, экономики, политики, культуры и Конституции Советского союза.
Республиканская олимпиада «Умники и умницы» (1/4 финала) прошла в Махачкале
- Автор Мадина
- 19 января, 2022. Среда 10:11
Игра ¼ финала телевизионной гуманитарной олимпиады для детей «Умники и умницы Дагестана», по теме «СССР – была такая страна», прошла в Махачкале, информирует пресс-служба Министерства образования науки республики.
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