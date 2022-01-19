В этот день за помощью к депутату обратились двенадцать дагестанцев – не только его избиратели, но и жители городов и районов других избирательных округов региона. «Мы в своей работе, конечно, не должны подменять работу местных властей, но иногда жители сталкиваются с проблемами, которые необходимо устранять оперативно, и тогда депутаты обязаны помочь людям и местным властям», — подчеркнул Джамаладин Гасанов, когда принял последнего человека.
Джамаладин Гасанов рассмотрел обращения дагестанцев в приемной «Единой России»
- Автор Мадина
- 19 января, 2022. Среда 08:04
Депутат ГосДумы Федерального Собрания России Джамаладин Гасанов в рамках республиканской недели провел прием граждан в Региональной общественной приемной партии «Единая Россия» в Махачкале, информирует пресс-служба исполнительного комитета ДРО ВПП «Единая Россия».
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