Сергей Меликов поучаствовал в работе Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19

Автор Мадина

Вчера, 18 января, руководитель Дагестана Сергей Меликов, пребывая в рабочей поездке в Москве, поучаствовал в собрании президиума Координационного совета при Правительстве России по борьбе с распространением эпидемии коронавируса.