Собрание Координационного совета проходило в расширенном составе с участием лидеров министерств и ведомств, а также всех руководителей регионов. В его рамках Михаил Мишустин поручил лидерам субъектов активизировать работу на фоне распространения нового штамма «Омикрон». Подробнее можно прочитать тут.
Сергей Меликов поучаствовал в работе Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19
- Автор Мадина
- 19 января, 2022. Среда 02:26
Вчера, 18 января, руководитель Дагестана Сергей Меликов, пребывая в рабочей поездке в Москве, поучаствовал в собрании президиума Координационного совета при Правительстве России по борьбе с распространением эпидемии коронавируса.
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