В интернете появились сведения о том, что в Хасавюрте заразилось более 300 несовершеннолетних.
По полученной информации, 18 января в главной городской больнице проходят лечение более 40 несовершеннолетних с признаками острой кишечной инфекции.
Прокуратура РД начала проверку сведений об отравлении более 40 детей в Хасавюрте, пишет пресс-служба ведомства.
В интернете появились сведения о том, что в Хасавюрте заразилось более 300 несовершеннолетних.
По полученной информации, 18 января в главной городской больнице проходят лечение более 40 несовершеннолетних с признаками острой кишечной инфекции.
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