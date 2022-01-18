Прокуратура проверяет информацию о массовом отравлении детей в Хасавюрте

Прокуратура РД начала проверку сведений об отравлении более 40 детей в Хасавюрте, пишет пресс-служба ведомства.

В интернете появились сведения о том, что в Хасавюрте заразилось более 300 несовершеннолетних.

По полученной информации, 18 января в главной городской больнице проходят лечение более 40 несовершеннолетних с признаками острой кишечной инфекции.