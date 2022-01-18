В соответствии с ними пожизненное лишение свободы будет грозить за сексуальное насилие над детьми, которое совершенно повторно, или в отношении двух и более несовершеннолетних, или если оно было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности.
Следственный комитет также поддерживает законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов.
Государственная Дума приняла законопроект о пожизненном заключении для педофилов
- Автор Мадина
- 18 января, 2022. Вторник 15:21
Государственная Дума приняла во 2 и 3 чтениях поправки в Уголовный кодекс в части усиления ответственности за совершение преступлений против половой неприкосновенности детей и подростков.
В соответствии с ними пожизненное лишение свободы будет грозить за сексуальное насилие над детьми, которое совершенно повторно, или в отношении двух и более несовершеннолетних, или если оно было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности.
Следственный комитет также поддерживает законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов.
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