ЗАМАНА - Государственная Дума приняла законопроект о пожизненном заключении для педофилов

Государственная Дума приняла законопроект о пожизненном заключении для педофилов

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18 января, 2022. Вторник 15:21
Государственная Дума приняла законопроект о пожизненном заключении для педофилов

Государственная Дума приняла во 2 и 3 чтениях поправки в Уголовный кодекс в части усиления ответственности за совершение преступлений против половой неприкосновенности детей и подростков.

Государственная Дума приняла законопроект о пожизненном заключении для педофилов
Общество

В соответствии с ними пожизненное лишение свободы будет грозить за сексуальное насилие над детьми, которое совершенно повторно, или в отношении двух и более несовершеннолетних, или если оно было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности. Следственный комитет также поддерживает законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов.

 

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