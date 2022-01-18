Начался новый этап программы туристического кэшбэка

Следуя условиям проекта, путевка оплачивается онлайн картой «Мир», и на эту же карту автоматически в течение 5 дней возвращается 20 процентов от стоимости поездки, в максимуме – 20 000 рублей. С одной карты можно оплатить неограниченное число путевок. Отправиться в тур можно будет в любой субъект России с сегодняшнего дня по 30 апреля. Клиентам доступно более 2 миллионов предложений. Подробнее на сайте Минтуризма.