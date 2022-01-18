Изменения в Закон о туризме в Дагестане приняты в первом чтении

На 7-й сессии Народного Собрания Дагестана в первом чтении приняли Закона «О внесении изменений в Закон Дагестана «О туристической деятельности в РД».

Врио главы Минтуризма региона Эмин Мерданов рассказал про изменения в законе о туризме, который прорабатывался экспертами ведомства, с целью приведения его в соответствие с федеральным законом.