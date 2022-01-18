ЗАМАНА - Изменения в Закон о туризме в Дагестане приняты в первом чтении

Изменения в Закон о туризме в Дагестане приняты в первом чтении

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18 января, 2022. Вторник 11:45
Изменения в Закон о туризме в Дагестане приняты в первом чтении

На 7-й сессии Народного Собрания Дагестана в первом чтении приняли Закона «О внесении изменений в Закон Дагестана «О туристической деятельности в РД».

Изменения в Закон о туризме в Дагестане приняты в первом чтении
Общество

Врио главы Минтуризма региона Эмин Мерданов рассказал про изменения в законе о туризме, который прорабатывался экспертами ведомства, с целью приведения его в соответствие с федеральным законом.

Следуя изменениям в законодательстве, Министерство туризма региона наделяется полномочиями по аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков, внесению информации о них в единый реестр, утверждению единой формы нагрудной карточки экскурсовода.  Подробнее можно прочитать тут.

 

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