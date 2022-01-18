"На период боевого дежурства экипаж корабля работает в круглосуточном режиме боевой службы. Личный состав занял свои места на боевых постах ", — сообщается в пресс-релизе. В нем уточняют, что вооружение корабля находится в режиме готовности к незамедлительному применению после получения сигнала "Боевая тревога".
Флагман Каспийской флотилии ракетный корабль «Дагестан» заступил на боевое дежурство
- Автор Мадина
- 18 января, 2022. Вторник 11:12
Сотрудники ракетного корабля Каспийской флотилии "Дагестан" начали боевое дежурство и переведены на круглосуточный режим службы, информирует пресс-служба Южного военного округа.