Флагман Каспийской флотилии ракетный корабль «Дагестан» заступил на боевое дежурство

"На период боевого дежурства экипаж корабля работает в круглосуточном режиме боевой службы. Личный состав занял свои места на боевых постах ", — сообщается в пресс-релизе. В нем уточняют, что вооружение корабля находится в режиме готовности к незамедлительному применению после получения сигнала "Боевая тревога".