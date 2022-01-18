ЗАМАНА - Флагман Каспийской флотилии ракетный корабль «Дагестан» заступил на боевое дежурство

Флагман Каспийской флотилии ракетный корабль «Дагестан» заступил на боевое дежурство

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18 января, 2022. Вторник 11:12
Флагман Каспийской флотилии ракетный корабль «Дагестан» заступил на боевое дежурство

Сотрудники ракетного корабля Каспийской флотилии "Дагестан" начали боевое дежурство и переведены на круглосуточный режим службы, информирует пресс-служба Южного военного округа.

Флагман Каспийской флотилии ракетный корабль «Дагестан» заступил на боевое дежурство
Общество

"На период боевого дежурства экипаж корабля работает в круглосуточном режиме боевой службы. Личный состав занял свои места на боевых постах ", — сообщается в пресс-релизе. В нем уточняют, что вооружение корабля находится в режиме готовности к незамедлительному применению после получения сигнала "Боевая тревога".

 

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