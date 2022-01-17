ЗАМАНА - Совет ГД единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах

Совет ГД единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах

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17 января, 2022. Понедельник 17:23
Совет ГД единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах

Государственная Дума сняла с рассмотрения законопроект о введении сертификатов с QR-кодами о вакцинации для посещения общественных мест, рассказал спикер палаты Вячеслав Володин.

Совет ГД единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах
Общество

"Совет ГосДумы единогласным решением снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах", — заявил он в своем Telegram-канале. В текущем месяце Правительство РФ отложило рассмотрение документа. Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила это высокой неопределенностью развития пандемической ситуации.

 

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