"Совет ГосДумы единогласным решением снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах", — заявил он в своем Telegram-канале. В текущем месяце Правительство РФ отложило рассмотрение документа. Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила это высокой неопределенностью развития пандемической ситуации.
Совет ГД единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах
- Автор Мадина
- 17 января, 2022. Понедельник 17:23
Государственная Дума сняла с рассмотрения законопроект о введении сертификатов с QR-кодами о вакцинации для посещения общественных мест, рассказал спикер палаты Вячеслав Володин.
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