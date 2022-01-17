В операторской колл-центра работают добровольцы-студенты старших курсов ДГМУ. Руководит отделом глава управления по работе с обучающимися Иманали Мустафаев.
Звонки от дагестанцев уже поступают и обрабатываются волонтерами, информирует пресс-служба.
Единый колл-центр по вопросам на тему эпидемии коронавируса снова начал работу на площадке ДГМУ. Деятельность возобновлена по поручению Министерства здравоохранения РФ и Главы Дагестана в связи с распространением нового штамма «омикрон» на территории страны, информирует РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу университета.
В операторской колл-центра работают добровольцы-студенты старших курсов ДГМУ. Руководит отделом глава управления по работе с обучающимися Иманали Мустафаев.
Звонки от дагестанцев уже поступают и обрабатываются волонтерами, информирует пресс-служба.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..