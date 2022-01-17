ЗАМАНА - Единый колл-центр по вопросам COVID-19 возобновил работу в ДГМУ

Единый колл-центр по вопросам COVID-19 возобновил работу в ДГМУ

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17 января, 2022. Понедельник 16:34
Единый колл-центр по вопросам COVID-19 возобновил работу в ДГМУ

Единый колл-центр по вопросам на тему эпидемии коронавируса снова начал работу на площадке ДГМУ. Деятельность возобновлена по поручению Министерства здравоохранения РФ и Главы Дагестана в связи с распространением нового штамма «омикрон» на территории страны, информирует РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу университета.

Единый колл-центр по вопросам COVID-19 возобновил работу в ДГМУ
Общество

В операторской колл-центра работают добровольцы-студенты старших курсов ДГМУ. Руководит отделом глава управления по работе с обучающимися Иманали Мустафаев.

Звонки от дагестанцев уже поступают и обрабатываются волонтерами, информирует пресс-служба.

 

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