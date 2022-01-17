Единый колл-центр по вопросам COVID-19 возобновил работу в ДГМУ

Единый колл-центр по вопросам на тему эпидемии коронавируса снова начал работу на площадке ДГМУ. Деятельность возобновлена по поручению Министерства здравоохранения РФ и Главы Дагестана в связи с распространением нового штамма «омикрон» на территории страны, информирует РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу университета.