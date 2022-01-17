ЗАМАНА - Глава Дагестана поучаствует в собрании Координационного совета при Правительстве России

Глава Дагестана поучаствует в собрании Координационного совета при Правительстве России

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17 января, 2022. Понедельник 16:06
Глава Дагестана поучаствует в собрании Координационного совета при Правительстве России

Лидер РД Сергей Меликов в рамках рабочего визита в Москву поучаствует в собрании Координационного совета при Правительстве России по борьбе с распространением эпидемии коронавируса на территории страны. Об этом информирует пресс-служба Главы Дагестана.

Глава Дагестана поучаствует в собрании Координационного совета при Правительстве России
Общество

Совещание пройдет в расширенном составе с участием всех лидеров регионов России под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Так, на собрании обсудят нынешнюю ситуацию с коронавирусной пандемией в стране и в мире.

 

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