Глава Дагестана поучаствует в собрании Координационного совета при Правительстве России

Лидер РД Сергей Меликов в рамках рабочего визита в Москву поучаствует в собрании Координационного совета при Правительстве России по борьбе с распространением эпидемии коронавируса на территории страны. Об этом информирует пресс-служба Главы Дагестана.

Совещание пройдет в расширенном составе с участием всех лидеров регионов России под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Так, на собрании обсудят нынешнюю ситуацию с коронавирусной пандемией в стране и в мире.