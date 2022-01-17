Совещание пройдет в расширенном составе с участием всех лидеров регионов России под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Так, на собрании обсудят нынешнюю ситуацию с коронавирусной пандемией в стране и в мире.
Лидер РД Сергей Меликов в рамках рабочего визита в Москву поучаствует в собрании Координационного совета при Правительстве России по борьбе с распространением эпидемии коронавируса на территории страны. Об этом информирует пресс-служба Главы Дагестана.
Совещание пройдет в расширенном составе с участием всех лидеров регионов России под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Так, на собрании обсудят нынешнюю ситуацию с коронавирусной пандемией в стране и в мире.
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