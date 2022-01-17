Компании, которые подписали совместное заявление, встретятся на Ассамблее ООН по окружающей среде. На мероприятии представители брендов обсудят методы избавления от губительных для дикой природы пластиковых отходов, веками пребывающих на свалках и загрязняющих океаны. Еще нет точной информации о том, какую именно меру примут организации — будет ли это новый договор по переработке и утилизации мусора или такой большой шаг, как ограничение по производству продукции из первичного пластика.
Coca-Сola и Nestle объединились для борьбы с глобальной проблемой
- Автор Мадина
- 17 января, 2022. Понедельник 15:42
Coca-Cola, Nestle, Unilever и другие большие международные бренды начали совместную борьбу против пластика. Более 70 компаний призывают уменьшить производство этого материала в мире ради защиты Земли от катастрофических последствий климатического кризиса, информирует Reuters.
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