Coca-Сola и Nestle объединились для борьбы с глобальной проблемой

Coca-Cola, Nestle, Unilever и другие большие международные бренды начали совместную борьбу против пластика. Более 70 компаний призывают уменьшить производство этого материала в мире ради защиты Земли от катастрофических последствий климатического кризиса, информирует Reuters.

Компании, которые подписали совместное заявление, встретятся на Ассамблее ООН по окружающей среде. На мероприятии представители брендов обсудят методы избавления от губительных для дикой природы пластиковых отходов, веками пребывающих на свалках и загрязняющих океаны. Еще нет точной информации о том, какую именно меру примут организации — будет ли это новый договор по переработке и утилизации мусора или такой большой шаг, как ограничение по производству продукции из первичного пластика.