ЗАМАНА - Аэропорту "Уйташ" выделят новую технику для масштабной реконструкции

Аэропорту "Уйташ" выделят новую технику для масштабной реконструкции

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17 января, 2022. Понедельник 15:10
Аэропорту &quot;Уйташ&quot; выделят новую технику для масштабной реконструкции

В АО «Аэропорт Махачкала» направят новую коммунальную и транспортную инфраструктуру, которая требуется для реализации инвестиционного проекта.

Аэропорту "Уйташ" выделят новую технику для масштабной реконструкции
Общество

Как информирует Агентство по бизнесу и инвестициям Дагестана, инвестиционный проект «Второй этап реконструкции аэропорта Махачкала» входит в сводный перечень новых инвестиционных проектов, которые были утверждены Министерством экономического развития РФ. На возведение объектов инфраструктуры будут выделены средства из бюджета региона.

 

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