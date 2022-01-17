Аэропорту "Уйташ" выделят новую технику для масштабной реконструкции

В АО «Аэропорт Махачкала» направят новую коммунальную и транспортную инфраструктуру, которая требуется для реализации инвестиционного проекта.

Как информирует Агентство по бизнесу и инвестициям Дагестана, инвестиционный проект «Второй этап реконструкции аэропорта Махачкала» входит в сводный перечень новых инвестиционных проектов, которые были утверждены Министерством экономического развития РФ. На возведение объектов инфраструктуры будут выделены средства из бюджета региона.