Как информирует Агентство по бизнесу и инвестициям Дагестана, инвестиционный проект «Второй этап реконструкции аэропорта Махачкала» входит в сводный перечень новых инвестиционных проектов, которые были утверждены Министерством экономического развития РФ. На возведение объектов инфраструктуры будут выделены средства из бюджета региона.
Аэропорту "Уйташ" выделят новую технику для масштабной реконструкции
- Автор Мадина
- 17 января, 2022. Понедельник 15:10
В АО «Аэропорт Махачкала» направят новую коммунальную и транспортную инфраструктуру, которая требуется для реализации инвестиционного проекта.
Последнее от Мадина
- Coca-Сola и Nestle объединились для борьбы с глобальной проблемой
- Борец Азамат Нуриков в 7 раз выиграл чемпионат Беларуси
- Сеть фаст-фудов Хабиба Нурмагомедова откроется по всей планете
- В российском городе школьников перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19
- Минтруда Дагестана продолжает реализацию проекта «Социальный контракт»