ЗАМАНА - Сеть фаст-фудов Хабиба Нурмагомедова откроется по всей планете

Сеть фаст-фудов Хабиба Нурмагомедова откроется по всей планете

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17 января, 2022. Понедельник 14:17
Сеть фаст-фудов Хабиба Нурмагомедова откроется по всей планете

Франшиза M-eat by Khabib начнет открываться по всему мира, информируют «Ведомости» 17 января.

Сеть фаст-фудов Хабиба Нурмагомедова откроется по всей планете
Общество

По сведениям источника, открытие первого кафе уже прошло в деловом центре «Москва-сити», в городе ожидается открытие еще 14 ресторанов. Организация ООО «М-ит групп франчайзинг» в развитие сети собирается вложить 28–42 миллионов рублей. Информируют, что к концу следующего года будет открыто 150 точек в 5 странах — Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Турция и ОАЭ.

 

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