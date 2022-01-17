По сведениям источника, открытие первого кафе уже прошло в деловом центре «Москва-сити», в городе ожидается открытие еще 14 ресторанов. Организация ООО «М-ит групп франчайзинг» в развитие сети собирается вложить 28–42 миллионов рублей. Информируют, что к концу следующего года будет открыто 150 точек в 5 странах — Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Турция и ОАЭ.
Сеть фаст-фудов Хабиба Нурмагомедова откроется по всей планете
- Автор Мадина
- 17 января, 2022. Понедельник 14:17
Франшиза M-eat by Khabib начнет открываться по всему мира, информируют «Ведомости» 17 января.
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