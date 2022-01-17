Сеть фаст-фудов Хабиба Нурмагомедова откроется по всей планете

По сведениям источника, открытие первого кафе уже прошло в деловом центре «Москва-сити», в городе ожидается открытие еще 14 ресторанов. Организация ООО «М-ит групп франчайзинг» в развитие сети собирается вложить 28–42 миллионов рублей. Информируют, что к концу следующего года будет открыто 150 точек в 5 странах — Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Турция и ОАЭ.