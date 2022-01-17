Минтруда Дагестана продолжает реализацию проекта «Социальный контракт»

Программа «Социальный контракт», реализуемая Министерством труда и социального развития региона с начала прошлого года, направлена на улучшение благосостояния дагестанцев, пребывающих в сложной жизненной ситуации.

Во всех учреждениях социальной защиты сформированы рабочие группы, в которые входят не только сотрудники ведомства, но и представители муниципалитетов и полиции, в их задачи входит рассмотрение заявок.

В учреждениях социальной защиты по всему региону начат прием заявок от дагестанцев, желающих поучаствовать в проекте «Социальный контракт». Для получения консультации и подачи заявки нуждающиеся граждане могут обратиться в органы соцзащиты населения Министерства труда РД по месту своего жительства.