Во всех учреждениях социальной защиты сформированы рабочие группы, в которые входят не только сотрудники ведомства, но и представители муниципалитетов и полиции, в их задачи входит рассмотрение заявок.
В учреждениях социальной защиты по всему региону начат прием заявок от дагестанцев, желающих поучаствовать в проекте «Социальный контракт». Для получения консультации и подачи заявки нуждающиеся граждане могут обратиться в органы соцзащиты населения Министерства труда РД по месту своего жительства.