Дагестанский суд арестовал сотрудника "Дагэнерго" по делу о взятке

Суд в Республике Дагестан арестовал на 2 месяца работника филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" по делу о взятке, информирует сайт Советского районного суда Махачкалы.

"В Советский районный суд Махачкалы пришло ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в отношении руководителя отделения "Энергосбыт" филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго", который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч.5 ст.290 Уголовного Кодекса России. Суд, рассмотрев прибывший материал, постановил избрать подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 28 суток, до 13 марта текущего года",- сообщает ведомство.