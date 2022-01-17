ЗАМАНА - Дагестанский суд арестовал сотрудника "Дагэнерго" по делу о взятке

Дагестанский суд арестовал сотрудника "Дагэнерго" по делу о взятке

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17 января, 2022. Понедельник 11:35
Дагестанский суд арестовал сотрудника &quot;Дагэнерго&quot; по делу о взятке

Суд в Республике Дагестан арестовал на 2 месяца работника филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" по делу о взятке, информирует сайт Советского районного суда Махачкалы.

Дагестанский суд арестовал сотрудника "Дагэнерго" по делу о взятке
Общество

"В Советский районный суд Махачкалы пришло ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в отношении руководителя отделения "Энергосбыт" филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго", который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч.5 ст.290 Уголовного Кодекса России. Суд, рассмотрев прибывший материал, постановил избрать подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 28 суток, до 13 марта текущего года",- сообщает ведомство.

 

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