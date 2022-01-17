Попрощаться с ветераном войны пришли военнослужащие кизлярского батальона Росгвардии, руководитель муниципалитета Александр Шувалов, сотрудники общественных организаций и соседи героя. Пресс-служба напоминает, что Михаил Галкин после войны принимал участие в испытаниях ядерного оружия в Семипалатинске. Вернувшись в Дагестан, начал работать трактористом и поднимал целину.
Из-за коронавируса скончался ветеран Великой Отечественной войны Михаил Галкин
- Автор Мадина
- 17 января, 2022. Понедельник 09:26
На 97-м году жизни от коронавируса умер ветеран Великой Отечественной войны, участник встречи на Эльбе Михаил Галкин. Его жену, с которой их одновременно увезли в больницу, удалось спасти, информирует пресс-служба Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии России по Дагестану.
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