Из-за коронавируса скончался ветеран Великой Отечественной войны Михаил Галкин

На 97-м году жизни от коронавируса умер ветеран Великой Отечественной войны, участник встречи на Эльбе Михаил Галкин. Его жену, с которой их одновременно увезли в больницу, удалось спасти, информирует пресс-служба Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии России по Дагестану.