ЗАМАНА - Более 3,5 миллионов услуг оказали населению МФЦ Дагестана

Более 3,5 миллионов услуг оказали населению МФЦ Дагестана

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17 января, 2022. Понедельник 09:07
Более 3,5 миллионов услуг оказали населению МФЦ Дагестана
Самыми популярными услугами в МФЦ стали те, которые дают доступ к ресурсам электронного правительства. За восстановлением личного кабинета на портале государственных услуг и первичной регистрацией обратилось порядка 500 тысяч дагестанцев
Более 3,5 миллионов услуг оказали населению МФЦ Дагестана
Общество
476 тысяч жителей региона оформили в центрах «Мои Документы» разные виды пособий и социальных выплат. Паспортными услугами воспользовалось 328 231. Более 240 тысяч обращений за прошедший год обработано по вопросам оформления земли и другого недвижимого имущества.

 

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