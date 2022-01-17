Более 3,5 миллионов услуг оказали населению МФЦ Дагестана

Самыми популярными услугами в МФЦ стали те, которые дают доступ к ресурсам электронного правительства. За восстановлением личного кабинета на портале государственных услуг и первичной регистрацией обратилось порядка 500 тысяч дагестанцев

Самыми популярными услугами в МФЦ стали те, которые дают доступ к ресурсам электронного правительства. За восстановлением личного кабинета на портале государственных услуг и первичной регистрацией обратилось порядка 500 тысяч дагестанцев