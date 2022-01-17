476 тысяч жителей региона оформили в центрах «Мои Документы» разные виды пособий и социальных выплат. Паспортными услугами воспользовалось 328 231. Более 240 тысяч обращений за прошедший год обработано по вопросам оформления земли и другого недвижимого имущества.
Более 3,5 миллионов услуг оказали населению МФЦ Дагестана
- Автор Мадина
- 17 января, 2022. Понедельник 09:07
Самыми популярными услугами в МФЦ стали те, которые дают доступ к ресурсам электронного правительства. За восстановлением личного кабинета на портале государственных услуг и первичной регистрацией обратилось порядка 500 тысяч дагестанцев
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